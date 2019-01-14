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14 Ocak son dakika hava durumu uyarısı: O illerde yola çıkacaklar dikkat!
Hava durumu, 14 Ocak Pazartesi günü birçok bölge için uyarı verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan verilere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanmaya karşı uyarılarda bulunuldu. Akdeniz Bölgesine ait hava durumu verilerine göre ise İzmir'in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş dolaylarında şiddetli yağışın ani sele yol açabileceği uyarısı geldi. İşte, 14 Ocak Pazartesi gününe dair hava durumu uyarıları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre 14 Ocak Pazartesi gününe dair hava durumu verileri;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Amasya ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; öğleden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İzmir'in güneyi, Aydın kıyıları, Muğla, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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