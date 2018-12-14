13 yılda nasıl değişmiş!

13 sezondur büyük beğeni ile izlenen Arka Sokaklar, 21 Aralık Cuma akşamı 500. bölümü ile ekrana gelecek. Ekranın en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da rol alan oyuncular bakın nasıl değişmiş...
13 sezondur büyük beğeni ile izlenen Arka Sokaklar, 21 Aralık Cuma akşamı 500. bölümü ile ekrana gelecek. Ekranın en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'da rol alan oyuncular bakın nasıl değişmiş...
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