13 çocuğu esir tuttular! İşte o skandal villa!

ABD'nin California eyaletinde kimileri karanlıkta yatağa zincirlenmiş bir halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evlerinde esir tutan bir çift yakalandı. Asma kilitlerle çocuklara işkence yapan çiftin evi ortaya çıktı.
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