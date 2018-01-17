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    13 çocuğu esir tuttular! İşte o skandal villa!

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    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:
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    13 çocuğu esir tuttular İşte o skandal villaNext

    ABD'nin California eyaletinde kimileri karanlıkta yatağa zincirlenmiş bir halde bulunan ve aç bırakılan 13 çocuğu evlerinde esir tutan bir çift yakalandı. Asma kilitlerle çocuklara işkence yapan çiftin evi ortaya çıktı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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