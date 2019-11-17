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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
16 Kasım 2019 - 21:20,

MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı | 1271. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Adana'nın Seyhan ilçesinden 6 bilen 1 kişi 4.916.045,90 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası bin 271'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

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Sayısal Loto'nun 16 Kasım 2019 tarihli çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Çekilişin tamamlanması ile birlikte, binlerce şans oyunu tutkunu Sayısal Loto kuponlarını sorgulamaya başladı. Gözler şimdi büyük ikramiyeyi kazanacak şanslı rakamlarda. İşte, 1271. hafta Sayısal Loto sonuçları...

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Heyecanla beklenen bu haftanın ikinci Sayısal Loto çekilişinin ardından, bin 271'nci hafta Sayısal Loto sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılan çekilişin ardından kazanan rakamlar MPİ tarafından ilan edildi.

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Saat 21:15'te başlayan MPİ Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 16 - 32 - 33 - 34 - 43 - 45

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MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı | 1271. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Türkiye'nin en çok oynanan şans oyunlarından Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Adana'nın Seyhan ilçesinden 6 bilen 1 kişi 4.916.045,90 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. MPİ'nin Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonrası bin 271'nci haftanın talihli numaraları belli oldu. İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranı...

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