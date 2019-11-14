Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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1270. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı - İşte Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran sayılar
Milli Piyango İdaresi'nin beş şans oyunundan biri olan Sayısal Loto'nun sonuçları için araştırmalar 13 Kasım akşamından bu yana devam ediyor. Sayısal Loto biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 13 Kasım Sayısal Loto sonuçları...
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Çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki kez yapılan Sayısal Loto'nun 1270. hafta çekilişi 13 Kasım'da canlı yayında gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçları önce Milli Piyango İdaresi'nin resmi sayfasındaki canlı' yayınla, ardından sonuç sayfasıyla duyuruldu. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi sayılar ve illere çıktı?
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Sayısal Loto oyununun 1270'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 916 bin 45 lira 90 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun Adana'nın Seyhan ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
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Sayısal Loto'nun 13 Kasım tarihli çekişi saat 21:45'te MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasında tamamlandı. 1270'inci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da bu hafta çıkan numaralar şunlar oldu; 3,12, 13, 26, 31, 33
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 114 kişi 5 bin 380 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 916 kişi 66 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 114 bin 577 kişi ise 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.