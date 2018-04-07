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    1236 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete'de duyuruldu.. İşte isim isim tam liste

    HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bin 236 hakim ve savcı adayının ataması gerçekleştirildi. İşte isim isim tam liste

    Hürriyet Haber
    07.04.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:
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    1236 hakim ve savcının ataması Resmi Gazetede duyuruldu.. İşte isim isim tam listeNext

    Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

    Etiketler: atama , isim liste , gündem

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