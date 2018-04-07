1236 hakim ve savcının ataması Resmi Gazete'de duyuruldu.. İşte isim isim tam liste

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.
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