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12 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! BES'te önemli değişiklikler olacak

Devletin katkısıyla cazipleşen Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin hükümet yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yapılacak değişiklikler 12 milyon insanı ilgilendiriyor...

Noyan Doğan - Hürriyet Gazetesi
29.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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12 milyon vatandaşı ilgilendiriyor BESte önemli değişiklikler olacakNext

Son bir yıldır Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hemen hemen gündemden hiç düşmüyor. Önce nisan ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programında BES’e detaylı yer verildi, şimdi de Meclis’ten geçerek, Resmi Gazetede yayımlanan 11. Kalkınma Planında sistemde yapılacak değişiklikler madde madde sıralandı.

Etiketler: BES , katkı , ekonomi , haberler

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