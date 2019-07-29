12 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! BES'te önemli değişiklikler olacak

Son bir yıldır Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hemen hemen gündemden hiç düşmüyor. Önce nisan ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programında BES’e detaylı yer verildi, şimdi de Meclis’ten geçerek, Resmi Gazetede yayımlanan 11. Kalkınma Planında sistemde yapılacak değişiklikler madde madde sıralandı.
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