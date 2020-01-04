Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: AP/Reuters
Haber Giriş: 04 Ocak 2020 - 00:09,/
12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğramıştı... Yalvarıyor!
Bir İngiliz genci "sahte bir tecavüz" iddiasından suçlu bulunduktan sonra Kıbrıs'ta hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Genç kız İngiliz hükümetine yalvarıyor...
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Güney Kıbrıs'ın ünlü eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğradığını söyleyen 19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesi tarafından "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulunmuştu.
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Kıbrıs polisinin onu şikayetini geri çekmeye zorladığını söyleyen 19 yaşındaki yaşındaki genç kız Boris Johnson'ı ailesiyle birlikte olabilmesi için şahsen adım atmaya çağırdı.
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Toplu tecavüze uğradığını söyleyen genç kız İngiliz hükümetine evine dönmesini sağlamaları için yalvardı.
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Genç kız geçtiğimiz salı günü mahkemeden önce Başbakan'dan kişisel müdahalesini rica etti.
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Dışişleri yetkilileri dün, Kıbrıslı bir hâkimin geçen hafta "kamuya gebel zarar vermekten" suçlu olduğuna karar vermesinden bu yana, gencin ailesi ile ilk kez temasa geçti.
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Hakim ayrıca, polisin onu iddialarını geri çekmeye zorladığı yönündeki iddiaları reddetti.
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Genç kız İngiliz basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi;
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“Bu çetin sınavın her saniyesi uyanık bir kabusa dönüştü.
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19 yaşındayım ve tek yapmak istediğim ismimi temizleyip aileme gelmek."
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19 yaşındaki İngiltere vatandaşı kadının daha sonra şikayetini geri çekmesinin ardından Güney Kıbrıs mahkemesinin kadını "toplumu yanıltmaktan" suçlu bulması İngiltere'de protesto ediliyor.
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Geçtiğimiz hafta Twitter'da başlatılan kampanyaya, karşılaştığı baskılar sonucu ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyen kadının annesi de katıldı.
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Anne, kızının travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını söyledi.