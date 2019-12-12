12 Aralık son depremler: Dün gece deprem mi oldu?

12 Aralık sabah saatleri itibariyle meydana gelen son depremlerin kaydını tutan Kandilli Rasathanesi, depremini büyüklüğü, meydana geldiği saati ve derinliği ile ilgili bilgileri paylaştı. 12 Aralık son depremler listesinde yer alan depremler, özellikle son günlerde pek çok artçı depremin yaşandığı Balıkesir bölgesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 12 Aralık son depremler listesi
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Son depremler listesi , 12 Aralık Perşembe günü de pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. En son nerede deprem oldu sorusuna yanıt veren Kandilli Rasathanesi, son depremler listesi üzerinden bu konu hakkında detaylı bilgilere yer veriyor. İşte, 12 Aralık Perşembe günün ilk saatleri itibariyle gerçekleşen son depremler listesi
SON DEPREMLER
12 Aralık Perşembe gününün Balıkesir'de pek çok artçı deprem yaşandı. Bu depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedildi. İşte, o depremlerden bazıları;
Diğer depremler için lütfen sonraki sayfalara geçiniz...
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12 Aralık 00.01 itibariyle gerçekleşen son depremlerin listesine görüntü üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bilgilerine göre saat 06.05’te Girit Adası’nın güney doğusu açıklarında ve deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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BALIKESİR’de, önceki gece meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi Savaştepe ilçesindeki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, o anları anlattı. Atar, "Kapının önünde izdiham oldu. Masa altına girmek aklıma geldi" derken, Şener ise "Kaçmayı gereksiz buldum" dedi.
Altıeylül ilçesinde, dün gece, Richter ölçeğine göre sırasıyla 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 4.6 büyüklüğündeki ilk depremi Savaştepe’deki kahvede hisseden işletmeci Sami Atar ile çaycı Mustafa Cavit Şener, panik anlarında dışarı çıkmadı. Kahvenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride bulunanların hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Deprem anında masanın altına giren kahve işletmecisi Sami Atar, "Deprem anında masada arkadaşlarla oturmuş, oyun oynuyorduk. Panikle kalktık, kapıya doğru yöneldiğimde yığılma oluştu. Zamanında bize öğrettikleri gibi en yakın masanın altına girmek aklıma geldi. Masanın altına girmeye çalıştım. O sırada kapının önünde izdiham oldu. Herkes birbirini ezdi hatta yanlışlıkla arkadaşın biri, cama vurdu kendisini. Deprem konusunda, tatbikat konusunda eksiklerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendimce doğru olanı yaptım. O an aklıma bu geldi" diye konuştu.
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Deprem anında kahveden çıkmayan çaycı Mustafa Cavit Şener ise "Arkadaşlar kaçtı, ben kaçmayı gereksiz buldum. Kapıya yüklenmedim. ’Birkaç kişiyi götürürsün’ demişlerdi, o aklıma geldi. Yüklenirsem cam kırılır, dedim. O yüzden kaçmadım. Allah’a şükür can ve mal kaybımız yok. Herkes iyi. Sağlıkla çayımızı demlemeye devam ediyoruz" dedi.
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kırsal Akçaköy, Bayat, Kuşkaya ve Bigatepe mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitinin sürdüğünü belirterek, bazı binalarda küçük çaplı hasarlar olduğunu söyledi.
Durumu hassasiyetle takip ettiklerini anlatan Avcı, "Büyük sıkıntılarımız yok. Bazı evlerdeki ufak tefek hasarlarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapacağımız görüşmelerde tüm olanakları değerlendireceğiz." dedi.
Ayrıca Akçaköy'de, depremde hasar gören evin tahliye edilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Evde yaşayan bir kişinin, bina onarılıncaya kadar akrabalarının yanında kalacağı öğrenildi.