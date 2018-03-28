12 aile şehre indi, 2 aile ıssız yaşamı seçti

ARTVİN'in Sakalar köyünün tamamı Deriner Baraj Gölü’nün suları altında kalan Aydınlık Mahallesi’ndeki 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak şehre indi, apartman dairesine yerleşti. Ancak Tok ve Bayrak aileleri "Şehir hayatı bize göre değil" diyerek terk etmedikleri köyün üst yamacında ıssız bir alanda kendilerine inşa ettikleri evlerde yaşamaya başladı. Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor.
ARTVİN'in Sakalar köyünün tamamı Deriner Baraj Gölü’nün suları altında kalan Aydınlık Mahallesi’ndeki 14 ailenin ev ve arazileri kamulaştırıldı. 12 aile büyükbaş hayvanlarını da satarak şehre indi, apartman dairesine yerleşti. Ancak Tok ve Bayrak aileleri "Şehir hayatı bize göre değil" diyerek terk etmedikleri köyün üst yamacında ıssız bir alanda kendilerine inşa ettikleri evlerde yaşamaya başladı. Aileler, eskiden olduğu gibi tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları köyde doğal bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Birbirleri ile komşuluk eden iki aile ürettiklerini de paylaşıyor.
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