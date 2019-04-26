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12.5 milyon kişiye devlet ödeme yapacak! İşte o tarihler

Emeklilere her bayram öncesi yapılacak olan ikramiye ödemelerine ilişkin detaylar belli oldu.

Posta Gazetesi
26.04.2019 - 08:30 | Son Güncelleme:
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12.5 milyon kişiye devlet ödeme yapacak İşte o tarihlerNext

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

Etiketler: emekli , maaş , haberler
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