11 yaşında bitkisel hayata girdi, doktorlar 'öldü' dedi... Gözlerini açtığında ilk işi bu oldu

Victoria Arlen ikiz erkek kardeşleriyle beraber dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri dansa ilgisi vardı. Geleceğe umutlu gözlerle bakan enerji dolu bir çocuktu. 11 yaşındayken soğuk algınlığı belirtileri göstermeye başladı. Ardından birkaç kez bayıldı ve zatürree geçirdi.
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