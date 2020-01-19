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Fotoğraflar: DHA-REU-AF
Haber Giriş: 19 Ocak 2020 - 13:44, /

11 gün sonra naaşlar Ukrayna'ya getirildi!

İran'da 8 Ocak'ta düşürülen yolcu uçağında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarının naaşları, bugün ülkelerine getirildi.

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İran’ın başkenti Tahran yakınlarında 8 Ocak’ta Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 11 Ukrayna vatandaşının naaşı, bugün Ukrayna’ya getirildi.

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Naaşların taşındığı uçak, Kiev Borispol Havaalanı’nda Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de katıldığı resmi törenle karışandı.

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Törene katılan Ukrayna Hava Yolları çalışanları, hayatını kaybeden meslektaşlarının ve yolcuların tabutlarının taşınması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Bazı kişilerin diz çöküp ağladıkları görüldü.

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Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

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İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.

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