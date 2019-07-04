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11 Eylül kahramanlarından biriydi! Luis Alvarez hayatını kaybetti
11 Eylül terör kurbanlarına yardım ederken zehirli enkazın etkisine maruz kalarak hastalanan kurtarma görevlilerine yardım fonu sağlanmasına öncülük eden eski New Yorklu polis ve siyasi aktivist hayatını kaybetti.
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