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    Haberler >Dünya>11 Eylül kahramanlarından biriydi! Luis Alvarez hayatını kaybetti

    11 Eylül kahramanlarından biriydi! Luis Alvarez hayatını kaybetti

    11 Eylül terör kurbanlarına yardım ederken zehirli enkazın etkisine maruz kalarak hastalanan kurtarma görevlilerine yardım fonu sağlanmasına öncülük eden eski New Yorklu polis ve siyasi aktivist hayatını kaybetti.

    hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
    04.07.2019 - 14:51 | Son Güncelleme:
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    11 Eylül kahramanlarından biriydi Luis Alvarez hayatını kaybettiNext

    11 Eylül'de yıkılan "İkiz Kuleler"in enkazında haftalarca araştırma yürüten yardım görevlilerinin önemli bir bölümü zehirli maddelere maruz kaldıkları için kanser ya da başka hastalıklara yakalandı.

    Etiketler: ABD , 11 Eylül saldırısı , Luis Alvarez

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