Haberler >Dünya>1000 kişi arıyordu, 10 gün sonra böyle kurtarıldılar
1000 kişi arıyordu, 10 gün sonra böyle kurtarıldılar
Tayland’da 10 gün önce mağarada mahsur kalan “Vahşi Domuz” isimli futbol takımında oynayan 12 çocuk ve antrenörlerinden dün iyi haber geldi. Sağ bulunan çocukların mağarada çekilen selfie fotoğrafları paylaşıldı.
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