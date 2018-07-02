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    1000 kişi arıyordu, 10 gün sonra böyle kurtarıldılar

    Tayland’da 10 gün önce mağarada mahsur kalan “Vahşi Domuz” isimli futbol takımında oynayan 12 çocuk ve antrenörlerinden dün iyi haber geldi. Sağ bulunan çocukların mağarada çekilen selfie fotoğrafları paylaşıldı.

    Hürriyet Haber
    02.07.2018 - 23:45 | Son Güncelleme:
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    1000 kişi arıyordu, 10 gün sonra böyle kurtarıldılarNext

    Tayland’ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde 11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri Ekkapol Janthawong, 23 Haziran’da keşif amaçlı ziyaret ettikleri mağarada kaybolmuşlardı.

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