100 yıllık İstanbul fotoğrafları Avusturya'da ortaya çıktı!

İstanbul'un tarihi ilçelerinden Maltepe'nin, yüzyıl öncesine dayanan fotoğrafları Avusturya'da gün yüzüne çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi'nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla, başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait tarihi fotoğraflara erişmek mümkün hale geldi.
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