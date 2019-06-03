100 milyon dolarlık servetini böyle harcıyor

43 yaşındaki Angelina Jolie, oyunculuk kariyerine çok genç yaşlarda başladı. Her ne kadar sonradan uzun yıllar araları açık olsa da Jon Voight gibi tanınmış bir aktörün kızı olmasının da etkisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.