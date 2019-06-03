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100 milyon dolarlık servetini böyle harcıyor

Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarından biri olan Angelina Jolie, servetinin hatırı sayılır bir kısmını işte böyle harcıyor.

BACKGRID USA

Hürriyet Haber
03.06.2019 - 10:24 | Son Güncelleme:
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100 milyon dolarlık servetini böyle harcıyorNext

43 yaşındaki Angelina Jolie, oyunculuk kariyerine çok genç yaşlarda başladı. Her ne kadar sonradan uzun yıllar araları açık olsa da Jon Voight gibi tanınmış bir aktörün kızı olmasının da etkisiyle kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

BACKGRID USA 

Etiketler: brad pitt , jon voight

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