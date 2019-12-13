100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler? TOKİ Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.



Başvuru şartları netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.