100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler? TOKİ Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle, Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak projenin detayları belli olmaya başladı. Peki, Sosyal Konut Projesi başvuru şartları neler? Sosyal Konut projesi başvuruları ne zaman?
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Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli olmaya başladı. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. İşte, Sosyal Konut projesi hakkında tüm ayrıntılar...
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BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi.
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SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.
Başvuru şartları netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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HER BÖLGEYE FARKLI TİPTE KONUTLAR
Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.
Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.
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Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.
Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.
Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.
İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.
Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.