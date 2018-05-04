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    Bu sabah başladı... 100 bin imza hareketliliği

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin seçim takvimine göre, seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi başladı.

    AA
    04.05.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:
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    Bu sabah başladı... 100 bin imza hareketliliğiNext

    Seçmenler, sabah 08.00'den itibaren dilekçelerini vermek üzere ilçe seçim kurullarına müracaat etti.

    Etiketler: erken seçim , seçim kurulu , 100 bin imza , gündem

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