10 yıllık evlilik bitti... Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı!

Ecem Özkaya ise ani gelişen evlilik kararının perde arkasını anlatmıştı...



"Bir kadın gerçekten erkeğinin kendisinden iki gömlek üstün olmasını ister. Ben bayağı ağzının içine düştüm Mustafa'nın. Benim hiç aklımda yoktu evlenmek. Hatta bir itirafta bulunmak istiyorum. Mustafa'ya ben evlenme teklif ettim."