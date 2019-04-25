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10 yıllarımız olsun sevgilim!

Yıllar önce bir film setinde tanıştılar. Şimdi ise evlenmeye hazırlanıyorlar.

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Hürriyet Haber
25.04.2019 - 13:03 | Son Güncelleme:
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2012 yılında birlikte rol aldıkları Uzun Hikaye filminin setinde tanışan Damla Sönmez ile Ushan Çakır, evlilik için gün sayıyor. Kendi deyimleriyle "vakit bulduklarında evlenecekler" ama genç çift, zaman zaman aşklarını sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

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Etiketler: Damla Sönmez , ushan çakır , set aşkı

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