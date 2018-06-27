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    Haberler >Dünya>10 yılın ardından hamile olduğunu öğrendi... 4 gün sonra doktor şoke eden gerçeği itiraf etti

    10 yılın ardından hamile olduğunu öğrendi... 4 gün sonra doktor şoke eden gerçeği itiraf etti

    Carolyn Savage ve eşi Sean’ın üç çocuğu vardı. Son zamanlarda bir çocukları daha olsun istediler.

    Hürriyet Haber
    27.06.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:
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    10 yılın ardından hamile olduğunu öğrendi... 4 gün sonra doktor şoke eden gerçeği itiraf ettiNext

    Deneseler de Carolyn’in bir türlü çocuğu olmadı. Hamile kaldığında ise düşük yaptı. Onlar da tüp bebek yöntemine başvurdular ve dua etmeye başladılar. Carolyn beklendiği gibi hamile kaldı. Sean’ın aldığı bir telefon çifti hayrete düşürecekti.

    Etiketler: ABD , Doktor , Sağlık

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