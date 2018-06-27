10 yılın ardından hamile olduğunu öğrendi... 4 gün sonra doktor şoke eden gerçeği itiraf etti

Deneseler de Carolyn’in bir türlü çocuğu olmadı. Hamile kaldığında ise düşük yaptı. Onlar da tüp bebek yöntemine başvurdular ve dua etmeye başladılar. Carolyn beklendiği gibi hamile kaldı. Sean’ın aldığı bir telefon çifti hayrete düşürecekti.
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