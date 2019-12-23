10 yÄ±la damga vuran 10 kÄ±yafet

2000'lerin bir 10 yÄ±llÄ±k dilimi daha bitmek Ã¼zere... Bu sÃ¼re iÃ§inde birÃ§ok etkinlik dÃ¼zenlendi, Ã¼nlÃ¼ler bu etkinliklerde kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan gelip geÃ§ti.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Ä°ÅŸte o Ã¶dÃ¼l gecelerinde ya da galalarda bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin giydiÄŸi kÄ±yafetler de bir daha unutulmamak Ã¼zere kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± tarihine geÃ§ti. Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼lerin 2010 ile 2019 arasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya dalga vuran o kÄ±yafetleri.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UKÂ
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Takvimler 2010 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. MÃ¼zik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli Ã¶dÃ¼llerinden biri olan MTV Video MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri o gece sahiplerini bulacaktÄ±. BÃ¼tÃ¼n konuklar kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± iÃ§in iddialÄ± bir ÅŸekilde hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Ama biri vardÄ± ki hepsini gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±: Lady Gaga!
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Bunun nedeni ise Lady Gaga'nÄ±n kÄ±yafeti idi. Daha doÄŸrusu o kÄ±yafetin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± materyal. Lady Gaga 2010 yÄ±lÄ±nÄ±n MTV Video MÃ¼zik Ã–dÃ¼lleri gecesine Ã§iÄŸ etten hazÄ±rlanan bu elbise ile damga vurdu. BaÅŸÄ±nda aksesuar niyetine kullandÄ±ÄŸÄ± bu aksesuar da cabasÄ±. O elbise aradan geÃ§en bunca zamana raÄŸmen hala hafÄ±zalarda.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Â Â Mila Kunis, 2011 Oscar tÃ¶reninin en Ã§ok ilgi gÃ¶ren konuklarÄ±ndan biriydi. Nedeni de bu mor elbise... Kunis, bu uÃ§uÅŸan elbisesiyle bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en iyileri arasÄ±ndaki yerini aldÄ±.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Â 2012 Oscar tÃ¶renine ise Angelina Jolie damga vurdu. Bunun nedeni de giydiÄŸi siyah elbise oldu. Elbisenin gÃ¼zelliÄŸi bir yana Jolie'nin yÄ±rtmacÄ± gÃ¶stermek iÃ§in tercih ettiÄŸi yÃ¼rÃ¼me biÃ§imi de olay oldu.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Jolie, kÄ±yafetinin yÄ±rtmacÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in abartÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da. Bu nedenle de sosyal medyada uzun sÃ¼re espri konusu oldu. Ama "o elbise tarihe geÃ§ti mi?" derseniz, kesinlikle geÃ§ti.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Gelelim 2014 yÄ±lÄ±na. O yÄ±l moda tasarÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶dÃ¼llendirildiÄŸi Amerika Moda TasarÄ±mcÄ±larÄ± Konseyi'nin gecesine Rihanna dalga vurdu. Elbette bu ÅŸeffaf kÄ±yafetiyle.
Rihanna neredeyse kendisini yarÄ± Ã§Ä±plak gÃ¶steren bu kÄ±yafetle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda fotoÄŸrafÃ§Ä±lar ardÄ± ardÄ±na deklanÅŸÃ¶re bastÄ±... ÅžarkÄ±cÄ± bu kÄ±yafet nedeniyle gÃ¼nlerce basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde kaldÄ±.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UKÂ
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Beyonce'nin 2015 yÄ±lÄ±ndaki MET Gala'da giydiÄŸi bu elbise de Rihanna'nÄ±n kÄ±yafetini hatÄ±rlatan tÃ¼rdendi. Zaten o dÃ¶nem kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±larda ÅŸeffaf ya da yarÄ± ÅŸeffaf elbiseler pek gÃ¶zdeydi.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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Sadece Beyonce'nin kÄ±yafeti Rihanna'nÄ±nkindenbiraz daha incelikli hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. At kuyruÄŸu ve bu elbisesiyle Beyonce o gecenin en Ã§ok dikkat Ã§eken Ã¼nlÃ¼sÃ¼ oldu.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK
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2015 MET Gala'da bir baÅŸka konuk daha vardÄ± Ã§ok konuÅŸulan: Rihanna. Ã‡inli bir modacÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu elbise sosyal medyada da uzun sÃ¼re espri konusu oldu.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UKÂ
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KuyruÄŸunu birkaÃ§ kiÅŸinin gÃ¼Ã§lÃ¼kle merdivenlerden yukarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kÄ±yafet kalabalÄ±k bir ekip tarafÄ±ndan tam bir yÄ±lda hazÄ±rlandÄ±.
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Â 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en iddialÄ± kostÃ¼mlerinden birini de Bella Hadid giydi. O yÄ±lÄ±n Cannes Film Festivali'ndeki bu kÄ±rmÄ±zÄ± elbise festival tarihine damga vurdu.
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Hatta Ã¶yle ki bir yÄ±l sonra Emily Ratajkowski aynÄ± elbisenin bej rengini giydi.
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Gelelim 2018'in MET Gala gecesine. O gecenin en gÃ¶rkemli katÄ±lÄ±mÄ±clarÄ±ndan biri Blake Lively oldu. Lively "Bu benim iÃ§in bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en sevdiÄŸim elbisesi" diyerek zaten giydiÄŸi kÄ±yafete ne kadar beÄŸendiÄŸini ifade etti.
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GÃ¼zel oyuncu bu gÃ¶steriÅŸli elbiseyi giymekle yetinmeyin 2 milyon dolar deÄŸerinde takÄ±lar da taktÄ±. O gece bakÄ±ÅŸlar uzun sÃ¼re Lively'nin Ã¼zerinde kaldÄ±.
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2019 Grammy gecesinin kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki en ilginÃ§ katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± ise Cardi B. oldu. KÄ±yafeti, aksesuarlarÄ±, takÄ±larÄ± derken Cardi B. uzun sÃ¼re kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da poz verdi.
BACKGRID USA, AP, BACKGRID UKÂ MET Gala geceleri genellikle tÃ¼m zamanlarÄ±n en ilginÃ§ kostÃ¼mlerinin yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± etkinlikler. Ä°ÅŸte onlardan birini de bu yÄ±l Jared Leto giydi.
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2019'un MET gecesinin en Ã§ok ilgi gÃ¶ren kÄ±yafetlerinden birini de Harry Styles giydi. YarÄ± transparan bu kÄ±yafeti ilk anda ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olsa da Ã§ok beÄŸenildi.