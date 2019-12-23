10 yÄ±la damga vuran 10 kÄ±yafet

Gelelim 2018'in MET Gala gecesine. O gecenin en gÃ¶rkemli katÄ±lÄ±mÄ±clarÄ±ndan biri Blake Lively oldu. Lively "Bu benim iÃ§in bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en sevdiÄŸim elbisesi" diyerek zaten giydiÄŸi kÄ±yafete ne kadar beÄŸendiÄŸini ifade etti.



BACKGRID USA, AP, BACKGRID UK