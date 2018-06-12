10 yıl önce 10 yıl sonra: Balon gibi şiştim ama mutluyum

Son iki yıldır uyguladığı katı beslenme rejimini esneten Brook, kendisinin bile "balon gibi" diye tanımladığı kadar çok kilo aldı. Ama bu konu onu hiç üzmüyor. Çünkü yine kendi deyimiyle Kelly Brook "aşk yüzünden kilo aldı."
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