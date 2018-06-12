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10 yıl önce 10 yıl sonra: Balon gibi şiştim ama mutluyum

Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook, görüntüsü ve yaşam tarzıyla gösteri dünyasının kadınları sıfır beden olmaya zorlayan normlarına meydan okuyor.

Hürriyet Haber
12.06.2018 - 12:43 | Son Güncelleme:
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10 yıl önce 10 yıl sonra: Balon gibi şiştim ama mutluyumNext

Son iki yıldır uyguladığı katı beslenme rejimini esneten Brook, kendisinin bile "balon gibi" diye tanımladığı kadar çok kilo aldı. Ama bu konu onu hiç üzmüyor. Çünkü yine kendi deyimiyle Kelly Brook "aşk yüzünden kilo aldı."

Fotoğraflar: Backgrid UK, Instagram 

Etiketler: jeremy parisi , billy zane

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