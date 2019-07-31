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10 soruda yurt dışı emeklilik

Yurt dışında yaşayıp Türkiye'de emekli olmak isteyenlere devlet hak tanıdı ve bugün avantajlı emekliliğin süresi doluyor.

Noyan Doğan - Hürriyet Gazetesi
31.07.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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10 soruda yurt dışı emeklilikNext

Yurtdışında yaşayanlar için borçlanarak emekli olmanın şartları değişti. Yeni uygulama 1 Ağustos’ta başlıyor ve prim ödeme gün sayısı, borçlanma miktarı artıyor. 31 Temmuz akşamına kadar başvuranlar ise eski sisteme göre emekli olma hakkını elde edecek.

Etiketler: yurt dışı , maaş , haberler

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