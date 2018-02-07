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Haberler >Ekonomi>Türkler akın akın bu ülkelere gitti! İlk sıradaki şaşırttı...

Türkler akın akın bu ülkelere gitti! İlk sıradaki şaşırttı...

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Burak COŞAN
07.02.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:
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Türkler akın akın bu ülkelere gitti İlk sıradaki şaşırttı...Next

2017’de Türkiye’den yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının en çok hangi ülkelere gittiği belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 2017’de yurtdışına çıkan Türk vatandaşı sayısı 9 milyon 440 bin 457 kişi oldu. Geçen yıl yurtdışına çıkan Türk vatandaşı sayısı ise 8 milyon 62 bin 65 kişiydi.

Etiketler: japonya , İsveç , Danimarka , gazetehaberleri

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