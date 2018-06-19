24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. İşte 10 adımda oy kullanma rehberi:
24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. İşte 10 adımda oy kullanma rehberi:
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