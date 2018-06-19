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    10 adımda oy kullanma rehberi

    24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. İşte 10 adımda oy kullanma rehberi:

    OYA ARMUTÇU / ANKARA - Fotoğraf: Google Görseller
    19.06.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:
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    10 adımda oy kullanma rehberiNext

    24 Haziran’daki çifte seçimde vatandaşlar, tüm yurtta 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanacak. Oy verme kabinine gidecek olan seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. İşte 10 adımda oy kullanma rehberi:

    Etiketler: ysk , cep telefonu , son dakika , haberler
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