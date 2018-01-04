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1 yıl rötarlı düğüne ünlü akını

Geçen yıl Reina saldırısı nedeniyle düğünlerini iptal edip sade bir nikâhla evlenen Didem-Mehmet Akbay çifti, ilk evlilik yıldönümlerinde gösterişli bir parti verdi. Geceye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Hürriyet Haber
04.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:
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1 yıl rötarlı düğüne ünlü akınıNext

Geçen yıl Reina saldırısı nedeniyle düğünlerini iptal edip sade bir nikâhla evlenen Didem-Mehmet Akbay çifti, ilk evlilik yıldönümlerinde gösterişli bir parti verdi. Geceye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Etiketler: Mehmet Akbay , Didem Akbay , Orhan Gencebay

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