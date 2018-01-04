1 yıl rötarlı düğüne ünlü akını

Geçen yıl Reina saldırısı nedeniyle düğünlerini iptal edip sade bir nikâhla evlenen Didem-Mehmet Akbay çifti, ilk evlilik yıldönümlerinde gösterişli bir parti verdi. Geceye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
Geçen yıl Reina saldırısı nedeniyle düğünlerini iptal edip sade bir nikâhla evlenen Didem-Mehmet Akbay çifti, ilk evlilik yıldönümlerinde gösterişli bir parti verdi. Geceye sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.
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