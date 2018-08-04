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1 trilyon dolarlık şirketin korkunç çöküşü!

800 milyar dolar kaybetti, yolsuzluktan tutuklandı...

Hürriyet Haber
04.08.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:
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1 trilyon dolarlık şirketin korkunç çöküşüNext

Dünya medyası bu hafta dünyanın ilk trilyon dolarlık şirketinin haberlerini yaptı. Apple, Perşembe günü tek hisse fiyatı 205,05 dolara çıkınca tarihi bir eşiği geçmiş oldu. Şirket sadece bir gün önce 2018'in üçüncü çeyreğinde rekor gelir elde ettiğini duyurmuştu.

Etiketler: apple , petrochina , şirket , haberler
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