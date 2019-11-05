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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr
05 Kasım 2019 - 13:21,

1 Ocak itibarıyla devreye girecek! İşte yeni harç, vergi ve cezalar

Yeniden değerleme oranının yüzde 22.58 olarak belirlenmesiyle birlikte harç, vergi ve cezalarda 2020 yılı başından itibaren artış meydana gelecek.

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
1

2020 yılı ile birlikte vergi, ceza ve harçlarda artış meydana gelecek.

2

2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

3

Bununla birlikte cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar artışlar yaşanacak.

4

İşte artış yaşanacak kalemler

Yurt dışından getirilen cep telefonu

2019 harcı: 1500 lira

2020 harcı: 1838 lira

5

Pasaport (6 aylık)

2019 harcı: 170.40 lira

2020 harcı: 208.8 lira

6

Pasaport (1 yıllık) harcı

2019 harcı: 248.40 lira

2020 harcı: 304.5 lira

7

Pasaport (2 yıllık) harcı

2019 harcı: 405.5 lira

2020 harcı: 497 lira

8

Pasaport (3 yıllık) harcı

2019 harcı: 575.9 lira

2020 harcı: 705.9 lira

9

Pasaport (10 yıllık) harcı

2019 harcı: 812 lira

2020 harcı: 995 lira

10

Tapu harcı

2019 harcı: 288 lira

2020 harcı: 353 lira

11

İcra başvuru harcı

2019 harcı: 44.5 lira

2020 harcı: 54.5 lira

12

Ehliyet harcı: (B Sınıfı)

2019 harcı: 613 lira

2020 harcı: 751 lira

13

Trafik cezaları

Alkol testine itiraz etmek

2019 cezası: 2869 lira

2020 cezası: 3516 lira

14

Emniyet kemeri takmamak

2019 cezası: 108 lira

2020 cezası: 132 lira

15

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

2019 cezası: 235 lira

2020 cezası: 288 lira

16

Kırmızı ışıkta geçmek

2019 cezası: 235 lira

2020 cezası: 288 lira

17

Hız sınırını yüzde 10-30 aşma

2019 cezası 235 lira

2020 cezası: 288 lira

18

Hız sınırını yüzde 30-50 aşma

2019 cezası 488 lira

2020 cezası 598 lira

19

Alkollü araç kullanma (İlk sefer)

2019 cezası: 1002 lira

2020 cezası: 1228 lira

20

Alkollü araç kullanma (İkinci sefer)

2019 cezası: 1256 lira

2020 cezası: 1539 lira

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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