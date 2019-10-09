1 gün çalışana da tazminat ödeniyor

Çoğu kişi farkında değil ama ihbar tazminatı da kıdem kadar önemli. İhbar tazminatını almak için 1 yılın dolması da gerekmiyor. İşçiye çalıştığı süreye göre ödeme var. 1 gün sigortalı çalışan dahi ihbara hak kazanır.
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