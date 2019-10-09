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1 gün çalışana da tazminat ödeniyor

İşten çıkarılanlar haklarını bilmedikleri için tazminatlarını bırakabiliyorlar. İş yerinde 1 gün dahi çalışılsa tazminata hak ediliyor.

Hürriyet Haber
09.10.2019 - 08:37 | Son Güncelleme:
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1 gün çalışana da tazminat ödeniyorNext

Çoğu kişi farkında değil ama ihbar tazminatı da kıdem kadar önemli. İhbar tazminatını almak için 1 yılın dolması da gerekmiyor. İşçiye çalıştığı süreye göre ödeme var. 1 gün sigortalı çalışan dahi ihbara hak kazanır.

Etiketler: tazminat , ihbar tazminatı , personel , çalışan , haberler
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