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1 gram altın kaç TL? - Çeyrek altın fiyatları bugün 2019
Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu ve özellikle en çok tüketilen türlerden olan gram altın ve çeyrek altının güncel değeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugün 1 gram altın kaç TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösteren fiyatların bugünkü değeri merak ediliyor. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum
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