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    1 gram altın kaç TL? - Çeyrek altın fiyatları bugün 2019

    Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu ve özellikle en çok tüketilen türlerden olan gram altın ve çeyrek altının güncel değeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki bugün 1 gram altın kaç TL'den işlem görüyor. Geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösteren fiyatların bugünkü değeri merak ediliyor. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

    Hürriyet Haber
    27.09.2019 - 15:08 | Son Güncelleme:
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    1 gram altın kaç TL - Çeyrek altın fiyatları bugün 2019Next

    Altının gram fiyatı bugün 272 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyatların ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

    Etiketler: gram altın ne kadar , altın fiyatları ne kadar , son dakika haberler

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