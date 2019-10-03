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1 Gram altın bugün kaç TL? İşte çeyrek altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu hem yatırım yapmak isteyenler tarafından hem de hediyelik olarak altın düşünen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım ve hediyelik alanında da ilgi gören altın türlerinde bir birim değişim yaşanıyor. Peki altın piyasasındaki son durumun ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Hürriyet Haber
03.10.2019 - 10:07 | Son Güncelleme:
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1 Gram altın bugün kaç TL İşte çeyrek altın fiyatlarında son durumNext


Altının gram satış fiyatı bugün 274 liradan satılırken, bu değerin ardından çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında da değişim oldu.

Çeyrek altın fiyatları bugün 447 liradan satılırken, 437 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 896 liradan işlem görürken, 873 liradan bozduruluyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1847 liradan satılırken, 1820 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 249.83 lira olurken, 249.64 liradan geri alınıyor.

Etiketler: çeyrek altın ne kadar , gram altın ne kadar , haberler

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