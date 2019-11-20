1 Gram altın bugün kaç TL? - 20 Kasım altın fiyatlarında son durum

Rol aldığı diziyle adını duyuran genç oyuncu, yapımcıların çıplak sahnelerde oynaması için kendisine duygu sömürüsü yaptığını ileri sürdü.
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Unicef, her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir mesaj paylaştı. Unicef'in mesajında ‘Sen de #dünyaçocukgünü etiketiyle mesajını paylaş çocuklara destek ol!’ ifadelerine yer verildi.Dünya Çocuk Günü dolayısıyla sosyal medyada mesajlar paylaşılıyor. İşte, Dünya Çocuk Günü nedir? İşte, Dünya Çocuk Günü mesajlarından derlemeler…