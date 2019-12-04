1 Euro'ya ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Satışa çıktı... İşte şartlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
1 Euro'ya ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Satışa çıktı... İşte şartlar
İtalyan kasabalarında yaşayan pek çok kişi çeşitli sebeplerle göç ediyor. Bu göçü önlemek içinse kasabaların bağlı olduğu belediyeler emlak satışlarında düzenlemeye gitti. İtalya’da pek çok kasabada evler 1 eurodan satışa sunuluyor. İşte o kasabalar ve şartları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok İtalyan kasabasında aylar öncesinde yeni bir uygulama başladı. Bu uygulama 1 euoya ev kampanyası... Göçe engel olmak için başlanan proje kapsamında hangi kasabalarda geçerli, şartları neler, işte detaylar....
2
Sicilya adasındaki yaklaşık 3 bin 800 nüfuslu Bivona kasabasında konutlar 1 euroya satılıyor.
3
Bivona’da iş imkanlarının kısıtlı olması gibi nedenlerle gençlerin büyük şehirlere taşınma eğilimi gösterdiği ve kasaba nüfusunun son 40 yılda yarıya indiği belirtiliyor.
4
Bivona belediyesinden CNN’e yapılan açıklamaya göre 1 euroya ev projesiyle kasabanın “16. yüzyıldaki altın çağına döndürülmesi” amaçlanıyor. Metruk binaların satışı tadilat taahhütü karşılığında gerçekleşiyor. Bu projeler ise tüm dünyada dikkat çekiyor.
5
Hatta uluslararası basında bu haberler “İtalya tarihi, espresso’su ve artık 1 euroluk evleriyle meşhur” gibi ifadelerle veriliyor.
6
Ancak 1 euroya satılan bu evleri satın alabilmek için 2 bin 500 euro depozito yatırmak gerekiyor.
7
Bunun yanı sıra evleri satın alanlardan 3 ay içinde tadilat projelerini sunmaları ve bu tadilat işlemlerini 3 yıl içinde tamamlamaları isteniyor.
8
Aksi halde depozitoları haklarını kaybediyorlar. Bivona belediyesi, nüfusu artırmak için taşınmak isteyen kişilere pek çok kolaylık sağlamış durumda.
9
Belediye, satılan evlerin konut ya da işletme olarak kullanılabileceğini, ikametgahlarını kasabaya taşıyanlara ise vergi kolaylıkları sağlanacağını belirtiyor.
10
Bivona belediyesi, nispeten daha iyi durumda olan bazı evleri de 1000-5000 euro arası fiyatlarla satışa sunmayı planlıyor.
11
Molise bölgesinde durum biraz daha farklı
İtalya'da Molise bölgesi başkanı da bölgenin hareketlenmesi için ilginç bir yol seçti. İtalya Molise bölgesinde nüfusun az olması sebebiyle taşınacaklara toplam 25 bin euro ödeme yapılacak.
12
İtalya'nın güneyindeki az nüfuslu bölge, bölge ve civarında yaşayacak olanlara 3 sene boyunca 700 euro vermeyi teklif etti. The Guardian'ın haberine göre taşınacak kişilere bazı şartlar sunuldu.
13
1- Taşınılacak nüfusun 2 bin kişiden az olması, 2- Taşınmayı planlayan kişilerin köyde yeni bir iş açacaklarına söz vermesi.
14
Molise Başkanı Donato Toma konuyla ilgili "İnsanların bu bölgelere taşınarak yatırım yapmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
15
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'ne göre Molise diğer bölgelerle kıyaslandığında en çok nüfus kaybı yaşayan yerlerden. Birleşmiş Milletler de İtalya'nın önümüzdeki 5 yıl içinde nüfusunun çökme riskinde olan tek Avrupa ülkesi olduğunu açıkladı.
16
Tabii bununla da sınırlı değil dünyanın her yerinden ucuz İtalyan villalarına sahip olabilirsiniz. İşte o evler ve diğer belediyelerin şartları...
17
Taşınanlara 2 bin euro para ödemesi
2017 yılında da İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Candela kasabasına taşınanlara para ödeniyordu.
18
CNN Travel'da yer alan habere göre Candela'ya yerleşecek bekarlara 800 euro, çiftlere 1200 euro, 3 kişilik ailelere 1500-1800, 4-5 kişilik ailelere de 2000 euro veriliyordu.
19
Nüfusu 400'ün altına inen Bormida'da da, ikametgahlarını buraya taşıyacak kişilere ev satın almaları ya da kiralamaları karşılığında tek seferlik 2000 euro ödeme yapmayı planladığını duyurmuştu.
20
Bormida'da belediyeye ait evlerin de büyüklüklerine göre 50-120 euro arası, İtalya standartlarına göre çok düşük olan ücretlerle kiraya verilmesi planlanıyor.
21
Ev satın alacaklara ise düşük ücretlerin yanı sıra vergi kolaylıkları da öneriliyor. Yeni yapılan bir proje kapsamında İtalya'da Napoli çevresindeki Zungoli ve Sicilya adasındaki Mussomeli kasabalarındaki kampanya ile villa satışları başlamıştı.
22
1 euroya villaların satıldığı bölgede amaç köyün yenilenmesiydi. Bunun yanı sıra evlerin satılması ve bölgenin de turist çekmesiydi.
23
İnternet sitesinde mülklerin tanıtılması sayesinde de potansiyel konut sakinleri kendilerine sunulan evlere rahatça göz atabiliyor.
24
2015'te İtalya'nın en iyi kasabaları arasında gösterilen Zungoli'de 14, Mussomeli'de ise 146 daire 1 Euro gibi bir fiyata satışa çıkmıştı.
25
Tabii bu eski villalar için 1 Euro istemeleri dışında biraz ekstra ücretler de alınıyor. Beğendiğiniz dairenin durumu çok kötüyse 2000 Euro, daha iyi durumdaysa da yaklaşık 5000 Euro depozito vermeniz isteniyor.
26
Ancak tadilatı tamamladığınız an depozitonun size iade edileceğinin garantisi veriliyor. Eğer bu şartlar size uygunsa yapmanız gereken çok basit...
27
Belediyenin proje hakkındaki sitesine girip evinizi seçin, başvuru formunu indirin ve kimlik belgelerinizle belirtilen adrese yollayın.
28
Şartlarınız uygun görülürse ve evi 1 ile 3 yıl içinde tamir ettireceğinizi taahhüt ettiğinizin güvencesi alınırsa belediye size sözleşmeyi hızla gönderecek...
29
Bundan sonra tek yapmanız gereken İtalya'ya gidip sözleşmeyi imzalamak.