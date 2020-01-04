1 Euro'ya bile bilet var! Dünyanın en ucuz havayolları listesi...

FastJet İç hat uçuşları tek yöne 20 dolar gibi fiyatlardan başlıyor. Bagajınız ise sadece ek bagajı ve tek çanta olmalı. Ücreti ise 6 dolar. Kilimanjaro, Mwanza, Zanzibar ve Dar es Salaam gibi Tanzanya’nın güzel şehirlerine gitmek için oldukça ucuz bir yol.