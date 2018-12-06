1,5 yıl önce evlenmişlerdi! 'Ben sessiz kaldıkça...'
1.5 yıl önce nikah masasına oturan Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift dün tek celsede boşandı.
1.5 yıl önce nikah masasına oturan Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift dün tek celsede boşandı.
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