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1,5 yıl önce evlenmişlerdi! 'Ben sessiz kaldıkça...'

1.5 yıl önce nikah masasına oturan Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift dün tek celsede boşandı.

Fotoğraflar: Instagram

Hürriyet Haber
06.12.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:
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1,5 yıl önce evlenmişlerdi Ben sessiz kaldıkça...Next

1.5 yıl önce nikah masasına oturan Merve Sevi, eşi Çalkan Algün’le evliliğinde yaşadığı krizi aşamadı. 6 ay önce evliliğini bitirmek için mahkemeye başvuran ancak kararından vazgeçen çift dün tek celsede boşandı.

Etiketler: çalkan algün , Merve Sevi Fotoğrafları

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