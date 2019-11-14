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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14 Kasım 2019 - 17:28,

' 02 Melih' şimdi nerede: Türkiye nefes almadan onu izlerdi

Tüm Türkiye onu yıllar önce "02 Melih" olarak tanımıştı... Dört bir yanına kameralar yerleştirilmiş bir evde rakipleriyle yaşıyordu. Türkiye'nin dört yanındaki milyonlarca kişi de neredeyse nefes bile almadan 24 saat neler yaşadıklarını izliyordu.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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Bir dönem bütün ülkede kelimenin tam anlamıyla çılgınlık haline gelen Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının yarattığı kısa süreli ünlülerden biriydi Melih Değirmenci. Yarışmayı birincilikle tamamladı.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM 

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En azından bir süreliğine şöhretin keyfini çıkardı gencecik yaşında. Üstelik de cebinde ödül olarak kazandığı o dönemin parasıyla 100 Bin TL ile.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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 Biri Bizi Gözetliyor öyle popüler hale gelmişti ki bir dönem o yarışmayı bırakın kazanmak sadece yarışmak bile şöhret olmak için yetiyordu. Birincilik ipini göğüsleyen Melih Değirmenci'nin hayatı ise belki de kendisinin bile ummadığı kadar değişti.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM 

4

Öyle çok tanınmıştı ki sokakta korumasız gezememeye başladı. 1981 İzmir doğumlu Melih Değirmenci, yarışmanın ardından birkaç dizide oynadı. Bir sinema filminde rol aldı. Hatta albüm bile yaptı.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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Oyuncu olabilmek için Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurtdışına gitti.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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Türkiye'ye döndüğünde ise artık yarışmanın yarattığı rüzgar dinmişti. Kamera karşısına geçmek yerine başka işlere yöneldi.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM 

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 Türkiye'ye döndükten sonra önce bir restoran açtı. Sonra başka işler denedi. Bu arada evlendi ve sakin bir hayat sürmeye başladı.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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Fakat kendi deyimiyle "ne sektör onu bırakabildi, ne de o sektörü". Melih Değirmenci sonunda doğduğu yer olan İzmir'de bir ajans kurdu. Ardından da bir oyunculuk atölyesi. Kısa bir süre önce açılışı yapılan atölyede oyuncu olmak isteyenlere destek olup onları amaçlarına giden yolculuğa hazırlıyor Değirmenci.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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Değirmenci amacını ise şöyle anlatıyor: "Türkiye'nin 81 ilinin her birinde bir oyuncu adayım var, sinema ile ilgilenen kim varsa onlarla iletişimim var. İşte tam bu nedenle yaptığımız işte en iyiyiz. İnsanlara dokunuyor, hepsi ile heyecanımızı paylaşıyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyoruz."

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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' 02 Melih' şimdi nerede: Türkiye nefes almadan onu izlerdi

Tüm Türkiye onu yıllar önce "02 Melih" olarak tanımıştı... Dört bir yanına kameralar yerleştirilmiş bir evde rakipleriyle yaşıyordu. Türkiye'nin dört yanındaki milyonlarca kişi de neredeyse nefes bile almadan 24 saat neler yaşadıklarını izliyordu.

HÜRRİYET ARŞİV, DHA, INSTAGRAM

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