1 saat sürdü! Dondurucu soğuğa rağmen...

TÜRK Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Erzurum’da konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde Teoman’ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.
TÜRK Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, Erzurum’da konser verdi. Sıcaklığın sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü açık hava konserinde Teoman’ın ekibi sahneye postal, boğazlı kazak, eldiven ve montlarla çıktı.
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