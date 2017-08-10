Galaxy S9'un pili çok daha büyük olacak!

Samsung Galaxy Note 8 ile tanışmak üzereyiz ancak Galaxy S9 dedikodularına da bir süredir kulak kabartıyoruz. Yeni dedikodular, Galaxy S9'un pilinin Galaxy S8'den de büyük olacağını söylüyor.

Yeni bir rapora göre Samsung, yeni bir PCB teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, yonga üreticilerinin anakartı büyütmeden, karta ek bileşen katmanları eklemelerine izin verecek. Böylece pil için daha büyük bir alan ayrılmış olacak. İddianın kaynağı ETNews, bu teknolojinin Galaxy S9'un Exynos işlemcili sürümü için geçerli olacağını, Qualcomm Snapdragon sürümünde olmayacağını söylüyor.

Samsung bu teknolojiyi gerçeğe dönüştürmeyi başarırsa, pil ömrü anlamında büyük bir adım atabilir. Böyle bir durumda firma, amiral gemisi telefonunun sadece Exynos sürümünü üretmeye karar verebilir.

Bu teknolojinin 23 Ağustos'ta New York'taki etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Note 8'e muhtemelen yetişmeyeceğini söyleyelim.



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