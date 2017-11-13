Galaxy S9'un özellikleri ortaya çıkıyor!

Samsung Galaxy S9 çıktığında, telefonun ABD sürümü muhtemelen Snapdragon 845 işlemciyle gelecek. Geriye kalan Galaxy S9'ların ise yeni bir Exynos yonga setiyle gelebileceği ortaya çıktı.

"Exynos 9810" adını taşıyan işlemci, Samsung'un Exynos 9 serisi ilk işlemcisi olacak zira Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'in Exynos 8895 ile geldiklerini biliyoruz. Samsung yeni yongayı "en son amiral gemisi işlemcisi" olarak tanımlıyor ve işlemcinin "üçüncü nesil özel CPU çekirdekleri, yükseltilmiş GPU ve sektörde ilk kez 6CA desteğiyle gelen gigabit LTE" ile geleceğini söylüyor.

6CA'ya sahip bir telefon, 1,2Gbps'ye kadar indirme hızlarına ulaşabiliyor. Galaxy S8, teorik olarak 1Gbps indirme hızına ulaşabilen 5CA desteğine sahip. Yani Galaxy S9'un indirme hızı, teoride Galaxy S8'den yüzde 20 daha hızlı.





Yeni yonganın bir başka özelliği 10nm olması, yani boyutlarında önceki nesle göre bir değişiklik yok. Daha önceki iddialar, işlemcinin 8nm boyutlarında ve daha verimli olacağını söylemişti ancak bunlar, Galaxy S9'a yetişmeyecek gibi görünüyor. Bu durumda Exynos yongası, 7nm olacağı söylenen Snapdragon 845 karşısında biraz dezavantajlı bir duruma düşebilir.



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