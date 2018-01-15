Galaxy S9'un kutusu göründü, kendi de yolda!

Samsung Galaxy S9'un Şubat ayı içerisinde inişe geçeceğini biliyoruz, ve bu kadar yakın bir çıkış tarihi doğal olarak ilginç detayların sızmasını kolaylaştırıyor. Yeni ortaya çıkan ve cihazın ambalajına ait fotoğraf, Galaxy S9'un donanım özellikleri açıkça gösteriyor. Reddit'te paylaşılan fotoğrafta cihazın 5.8-inç QHD+ Super AMOLED ekran, IP68 toz ve suya karşı direnç sertifikası, göz tarayıcısı, 4GB RAM, kablosuz şarj, 8MP ön kamera ve 64 GB depolama alanı olduğu görünüyor.





Bu özellikler inanılmaz derecede yüksek bir donanıma işaret etmese de, görünüşe bakılırsa Samsung bu telefonda en çok kamera kalitesine yoğunlaşmış durumda. Söylentilere göre telefonun 12MP Dual Pixel kamerası Super Slow-mo, optik imaj stabilizasyonu, ve f/1.5-f/2.4 diyafram açıklığı seçeneklerine sahip olacak. Ancak çift kamera sistemine sadece Samsung Galaxy S9 Plus'ın sahip olacağı söyleniyor.

Super Slow-mo özelliği, daha önce de duyduğumuz 1,000 fps çekim hızında kameradan bahsediyor olabilir. Ayrıca kameranın diğer özelliklerine bakacak olursak, zifir karanlık ve aşırı aydınlık durumlarda bile ince detayları kaçırmayan bir fotoğraf kalitesi bizi bekliyor gibi görünüyor.



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