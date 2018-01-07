Galaxy S9'un kamerası nasıl olacak?

Samsung, Güney Kore'de "The Camera. Reimagined" adlı bir patent başvurusu yaptı. Derhal anlaşılacağı üzere, bu bir telefon ya da bağımsız bir cihaz patenti yerine, sadece kamera bileşeniyle ilgili bir patent olduğu kesin. Bu tanıtım sloganı gibi görünen patent ismi Galaxy S9'un kamerası tanıtılırken kullanılabilir gibi görünüyor. Yani bu patent, Galaxy S9'un kamerası ile ilgili yenilikler konusunda ipuçları sağlayabilir.

Galaxy S9 kamera yenilikleri

Daha Galaxy S8 bile resmi olarak açıklanmadan önce Samsung'un niyeti belliydi; telefonların tasarımını ve kamera departmanını baştan aşağı yenilemek. Tüm ipuçlarına rağmen Galaxy S8'in tek lensli kamera sistemine sahip olması herkesi şaşırtmıştı, ve bütün gözler büyük bir beklenti ile Galaxy S9'a çevrilmişti.





Daha sonra aldığımız duyumlar Galaxy S9'un da tek lensli kamera sistemine sahip olabileceğini söylerken, şimdi ortaya çıkan patent en azından Galaxy S9 Plus'ın çift kamera sistemi ile geleceğine işaret ediyor.

"The Camera. Reimagined" patentine tekrar dönmemiz gerekirse, başlık altında bir çok farklı telefon modelinin yeni kamera sistemlerine sahip olacağı yazıyor. Direkt olarak bahsedilmese de Galaxy S9'un kamerasındaki yeniliklere değinilmiş olabilir. Özellikle yeni açıklanan Exynos 9819 işlemcisinin görsel işleme gücünün ön plana çıkarılmasını göz önünde bulundurursak, Galaxy S9'un hem ön hem arkasında çift lensli kamera sistemleri olması kuvvetle muhtemel. Samsung, Exynos 9810'un 4 adet görsel algılayacıyı aynı anda destekleyebildiğini söylemişti.