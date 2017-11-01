Galaxy S9'un görüntüsü tamamen farklı olacak!

Galaxy S8 ve S8+'ın devamı olacak telefonlar daha bu yılın başlarında tartışılmaya başlamıştı. Bazı söylentiler ise Galaxy S9'un 2018'in başlarında piyasaya sürülerek iPhone X'in rüzgarından faydalanacağını iddia ediyordu.

Şirketin uzun süredir Galaxy S9'un tasarımı üzerinde çalıştığına eminiz, ancak yeni ortaya çıkan raporlara göre cihazın ön yüzü önceki S serisi telefonlardan farklı olacak. Söylentiyi başlatan Twitter hesabı @UniverseIce, daha önce LG, Huawei ve Samsung'la ilgili bilgiler sızdırmıştı.





Tweet'te fazla detaya girmeyen UniverseIce, cihazın sadece "çok farklı" olacağını iddia ediyor. Merak konusu olan detay ise, Galaxy S9'un parmak izi okuyucusu arka yüzünde mi, yoksa ön yüzünde mi olacak? Galaxy S8 bu konuda hayranları büyük hayal kırıklığına uğratmıştı, bu yüzden Samsung'un bir sonraki telefonunda bu teknolojiyi ön yüze ve hatta ekranın altına taşıması gerçekten çok iyi olur. Ancak tweet arka yüzün değişeceğinden bahsediyor, yani hala tam olarak nasıl bir yenilik bizi bekliyor bilmiyoruz.