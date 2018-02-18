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    Galaxy S9'un fiyatı belli oldu! Cepler yanacak

    chip.com.tr
    18.02.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Endüstri içinden doğrulanan bilgiye göre Galaxy S9, bir önceki Galaxy S8'e göre biraz daha pahalı olacak!

    Eğer endüstri içinden gelen bu sızıntı doğruysa, 25 Şubat'ta piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S9'un Birleşik Krallık fiyatı 739£ olabilir. Bu da yaklaşık 1040 dolara denk geliyor. Daha önceki tahminler cihazın 770£ (1110$, 4183 TL) fiyat ile piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu. Bu da Galaxy S9'u tahmin edilenden 50£ daha ucuz yaparken, Galaxy S8''in çıkış tarihi fiyatından da 50£ daha pahalı yapıyor.

    Techradar, sızıntı kaynağının güvenilir olduğunu ve bu tip bir bilgiyi elde edebilecek bir konumda olduğunu açıklaadı.

    Daha önce duyduğumuz 100 pound'luk artış söylentileri S9'u iPhone X ile aynı fiyat çizgisine taşıyordu, bu da telefon hakkında kaygılara sebep olmuştu. Ancak yeni sızıntı cihazın en azından bu çizgiyi geçmediğini doğruluyor.

    Galaxy S9 Plus'ın fiyatıysa hala belli değil, ancak tahminler 829£ (1165$, 4395 TL) ödemeye hazır olmamız için bizi uyarıyor.

    Etiketler: samsung , galaxy s9 , galaxy s9 fiyat , telefon
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