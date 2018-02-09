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    Galaxy S9'da yavaş çekim nasıl olacak?

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S8 ailesinin halefi Galaxy S9, Galaxy S8'den yavaş çekim modu ile ayrılıyor. Peki Galaxy S9'daki yavaş çekim modu nasıl olacak?

    Samsung, Galaxy S9 modelini halen daha tanıtmadı ancak cihazlar üzerine sızıntılar gelmeye devam ediyor. SamMobile tarafından sızdırılan bilgiye göre şirket, Galaxy S9'un kamera özelliklerine ekledikleri yavaş çekim modunu çok farklı bir şekilde sunacak. Bilgiyi sızdıran kaynağa göre cihaz, yavaş çekimin otomatik olarak başlamasını sağlayacak akıllı bir mod ile geliyor. Ayrıca farklı bir yavaş çekim modları da dahil edilecek. 

    Galaxy S9da yavaş çekim nasıl olacak

    Diğer telefonlarda mevcut olan yavaş çekim modlarına bakıldığında kullanıcının, video kayıt butonuna dokunmasıyla kayıt işlemi başlıyor. Ancak Samsung, Galaxy S9'da bu durum diğer cihazlardan farklı. Çünkü cihaz, yavaş çekim video kayıtı yapmak için önce yavaş çekime uygun bir ortam arıyor. O ortam bulunduğunda ise otomatik olarak yavaş çekim moduna geçiyor. Yavaş çekim modunun kullanıcıya sunacağı bir diğer özellik ise yavaş çekim modunda çekilmiş videonun kaydedilmesi ve video başlama butonu haricinde bir butona daha yer vererek, kayıt esnasında ne zaman normal çekim olacağı, ne zaman yavaş çekim olacağını ayarlamak. Ayrıca, 30 fps ve 960 fps’lik çekim modları arasında hızlı bir şekilde hareket de sağlanacak. 

    Etiketler: Samsung , Galaxy S9 , Yavaş Çekim Modu
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