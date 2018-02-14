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    Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 07:23 | Son Güncelleme:

    iPhone 7'lerle birlikte ortadan kalkan 3.5mm kulaklık girişleri diğer telefon devlerine de etki edecek mi? Samsung'un Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması beklenen telefonu Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

    Samsung Galaxy S9'un iddia edilen tasvirinde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hayır, telefonun altındaki o garip bloktan bahsetmiyoruz. Geri dönen Bixby tuşu da değil. Sol alt kısımdaki yusyuvarlak delikten bahsediyoruz.

    Bir kulaklık yuvası. Yani sevgili 3.5mm port'umuz ölmemiş!

    Tabii, bu tasvirlerin doğru olmama ihtimali de var. Unutmayın ki henüz açıklanmamış bir telefon hakkında konuşuyoruz. Samsung, Galaxy S9'u 25 Şubat'ta İspanya, Barselona'da açıklayacak.

    Galaxy S9da kulaklık girişi olacak mı
    Ama bu tasvirin, isabetli bilgi sızıntıları ile tanınan Evan Blass'ten geldiğini düşününce, doğru olma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

    Samsung şu an için, bu konuda yorum taleplerine cevap vermedi.

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    Etiketler: galaxy s9 plus
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