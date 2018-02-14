Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

Samsung Galaxy S9'un iddia edilen tasvirinde dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Hayır, telefonun altındaki o garip bloktan bahsetmiyoruz. Geri dönen Bixby tuşu da değil. Sol alt kısımdaki yusyuvarlak delikten bahsediyoruz.

Bir kulaklık yuvası. Yani sevgili 3.5mm port'umuz ölmemiş!

Tabii, bu tasvirlerin doğru olmama ihtimali de var. Unutmayın ki henüz açıklanmamış bir telefon hakkında konuşuyoruz. Samsung, Galaxy S9'u 25 Şubat'ta İspanya, Barselona'da açıklayacak.





Ama bu tasvirin, isabetli bilgi sızıntıları ile tanınan Evan Blass'ten geldiğini düşününce, doğru olma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung şu an için, bu konuda yorum taleplerine cevap vermedi.



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