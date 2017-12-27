Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

    Galaxy S9'da kulaklık girişi olacak mı?

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 07:54 | Son Güncelleme:

    Samsung'un gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Galaxy S9'la ilgili henüz pek bir şey bilmiyoruz; ancak bugünden konuşulan şey kulaklık girişinin olup olmayacağı konusu!

    Apple’ın 2016 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 7 ailesinde kulaklık girişini kaldırmasıyla birlikte aldığı yoğun eleştirilere rağmen ardından üretilen birçok akıllı telefonda da ayrıca bir kulaklık girişine yer verilmedi.

    Apple tarafında Lightning ve Android tarafında USB Type-C üzerinden sağlanan kulaklık çıkışını tercih etmeyen sayılı üreticilerden birisiyse Samsung oldu. Tanıttığı son modellerinde özellikle vurgu yapılan 3.5 mm kulaklık girişini görünen o ki Samsung Galaxy S9 modelinde de terk etmeyecek.

    Galaxy S9da kulaklık girişi olacak mı

    shiftdelete'in haberine göre yavaş yavaş tüm üreticilerin kullanmaktan vazgeçtiği 3.5 mm kulaklık girişi ortaya çıkan son sızıntılara göre Galaxy S9 modelinde yer alacak. Bu hareketiyle kullanıcılardan olumlu eleştiri almayı bekleyen Samsung, bakalım Galaxy S8+ ile oldukça benzer bir tasarımla karşımıza çıkacak olan Galaxy S9 modelinde başka neler sunacak? İlerleyen günlerde hep birlikte yeni sızıntılarla öğreneceğiz.

    Etiketler: telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri