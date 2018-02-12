Galaxy S9'a Süper" Ağır Çekim Modu

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için geri sayımda artık son dönemece girdik. Bu ayın sonunda her iki telefonun da Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor. Her iki telefonun da özellik açısından zengin olması beklenirken, çift kamera kurulumunun yer alacak olması, fotoğraf ve video çekimlerinde üst seviye performans sağlayacağı anlamına geliyor. Telefonların kameralarına ilişkin yeni gelen bilgi ise, yeni modların yer alacağını bizlere gösteriyor.





Galayx S9'larda ağır çekim modlarına farklı alternatifler yer alacak. İki farklı ağır çekim yakalama tekniği sunacak olan Galayx S9, bunlardan birinde istediğiniz anı kaydetmek için deklanşör düğmesine dokunmanız gerekecek. Bu, zaten kullandığımız standart yöntem. Sunulacak diğer yöntemde, kullanıcının yine kayıt düğmesine dokunması gerekecek ancak kamera hemen kayda başlamayacak; objektif önünde bir hareketlilik olduğu an ağır çekim kaydına başlayacak. Özellikle ikinci yöntem, kayıt öncesinde ön hazırlık yapmak için gayet ideal duruyor. Böylece izlemesi çok daha keyifli ağır çekim videolar ortaya çıkartılabilir.

Galayx S9 ve S9+'ların ağır çekim videolarında çözünürlük ve hız noktasında da teknik altyapıda geniş destek sağlanacak. Samsung'un yeni ISOCELL kamera sensörünün yer alacağı telefonlarda, Full HD'de 480 FPS video kaydı yapılabilecek. Ayrıca 720p'de de 960 FPS video kaydının yer alacağı biliniyor. Böylece altyapı bakımından da ağır çekim video konusunda hazır gibi görünen Galaxy S9'lar, bakalım bekleneni bize verebilecek mi? Hepsini Mobil Dünya Kongresi'nde göreceğiz.



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