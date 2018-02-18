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    Galaxy S9'a çift hoparlör desteği

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Teknoloji devi Samsung'a yakın kaynaklara göre Galaxy S9, çift hoparlör ve Animoji benzeri bir özelliğe sahip olabilir!

    Samsung Galaxy S9 seride bulunan bir önceki telefona göre çok farklı görünmese de, kesinlikle kulağa çok farklı gelecek. 25 Şubat gerçekleşecek olan duyurudan önce ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre S9 tıpkı LG V30S gibi stereo destekli çift hoparlör sistemine sahip olacak.

    Galaxy S8 gelişmiş bir alt hoparlöre sahip olsa da, Google Pixel 2 gibi çift hoparlöre sahip telefonlar daha iyi video ve oyun tecrübesi sunuyor. Tahminler, Galaxy S9'un stereo sisteminin iPhone X'in sistemini andıradağını söylüyor. Bu da bir adet hoparlör telefonun altında, diğeri ise kulaklık kısmında bulunabileceği anlamına geliyor.

    Söylentiye göre Samsung ses kalitesini maksimuma çıkarmak için AKG'den uzmanlarla birlikte çalışıyor. Eğer bu bilgiler doğruysa Samsung Galaxy S9'un dahili ses kalitesi harika olacaktır.

    Animoji'ye rakip geliyor

    Samsung 2017'de telefon tasarımıyla rekabette kendini ilerletmiş olsa da, iPhone X'in Animoji özelliğine karşılık bir hizmet sunmadı. Ancak bu sızıntı ile beraber S9'un "3D Emoji" özelliğinden de bahsediliyor. Yani arttırılmış gerçeklik ve üstün bir kameranın yardımıyla Samsung, Apple'ın Animoji özelliğine rakip olacak bir uygulama geliştiriyor olabilir.

    Apple'ın amiral gemisi sadece bir ön kameraya sahip olsa da Animoji oldukça kaliteli bir tecrübe sunuyor. Samsung Galaxy S9'un çift ön kamera sistemi üç boyutlu emoji alanında lider olmasını sağlayabilir.

    Samsung Galaxy S9 bu ay MWC 2018'de resmi olarak tanıtılacak.

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